İzmit Belediye Başkanlığını CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet’e dün devreden eski İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, dün ortağı olduğu Gebze Konak Hastanesi’nde Genel Koordinatör olarak göreve başladı.
Bugün 16:36 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:48 TSİ
Nevzat Doğan, işbaşı yaptı
İzmit Belediye Başkanlığını CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet’e devreden Dr. Nevzat Doğan, dün ortağı olduğu Gebze Konak Hastanesi’nde Genel Koordinatör olarak göreve başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz