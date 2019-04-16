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Nevzat Doğan, işbaşı yaptı

İzmit Belediye Başkanlığını CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet’e devreden Dr. Nevzat Doğan, dün ortağı olduğu Gebze Konak Hastanesi’nde Genel Koordinatör olarak göreve başladı.

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İzmit Belediye Başkanlığını CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet’e dün devreden eski İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, dün ortağı olduğu Gebze Konak Hastanesi’nde Genel Koordinatör olarak göreve başladı.

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