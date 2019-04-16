Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

Büyütmek için resme tıklayın

Olau, öğle saatlerinde, Gölcük Yazlık Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Ekiz'in evinin bahçesinde bulunan 3 metre derinliğindeki kuyuya inek düştü. İneğin, içerisinde bir miktar suyun bulunduğu kuyuya düştüğünü gören İsmail Ekiz, itfaiyeden yardım istedi. Bir itfaiye eri merdivenle kuyuya inerek ineğe halatları bağladı. İnek, iş makinesi ile yukarı çekilerek kuyudan çıkarıldı.