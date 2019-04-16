Olau, öğle saatlerinde, Gölcük Yazlık Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Ekiz'in evinin bahçesinde bulunan 3 metre derinliğindeki kuyuya inek düştü. İneğin, içerisinde bir miktar suyun bulunduğu kuyuya düştüğünü gören İsmail Ekiz, itfaiyeden yardım istedi. Bir itfaiye eri merdivenle kuyuya inerek ineğe halatları bağladı. İnek, iş makinesi ile yukarı çekilerek kuyudan çıkarıldı.
Bugün 16:43 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 16:44 TSİ
Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı
Gölcük'te, evin bahçesindeki 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen ineği, itfaiye halatla bağlayıp yukarı çekerek kurtardı.
Büyütmek için resme tıklayın
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz