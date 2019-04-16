İYİ Partili Canbaz, meclis salonunu beğenmedi

İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fevzi Canbaz, Büyükşehir meclisinde yaptığı konuşmada Büyükşehir meclis salonunu eleştirdi. Canbaz, "Benim İzmit’ime böyle bir salonu yakıştıramadım. Ben iyi parti grubu olarak var mıyım yok muyum belli değil. Önümde mikrofon bile yok. İsmail Başkan konuşurken sandım ki ben başka bir şehirde yaşıyorum. Bize kitabı bile vermediler. Bir kitapçığı bile Büyükşehir meclis üyesine gönderemiyorlar” dedi.
BU BORÇLARI AÇIKLAYIN
Canbaz, “Ben Körfez’de Kocaeli Büyükşehir aracının bir kez bile çevre ölçümü yaptığını göremedim. Kocaeli büyükşehirde bir kara delik var. Bu kara delik Türkiye’nin en borçlu belediyesi olan Kocaeli. Sanayi kenti olan Kocaeli en borçlu belediye olmamalıydı. Önce kendinize yakışan bir belediye salonu yapın, sonra da bu borçları açıklayın” dedi. Selin BECER
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz