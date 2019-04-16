İYİ Partili Canbaz, meclis salonunu beğenmedi

İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fevzi Canbaz, Büyükşehir meclisinde yaptığı konuşmada Büyükşehir meclis salonunu eleştirdi. Canbaz, "Benim İzmit’ime böyle bir salonu yakıştıramadım. Ben iyi parti grubu olarak var mıyım yok muyum belli değil. Önümde mikrofon bile yok. İsmail Başkan konuşurken sandım ki ben başka bir şehirde yaşıyorum. Bize kitabı bile vermediler. Bir kitapçığı bile Büyükşehir meclis üyesine gönderemiyorlar” dedi.

BU BORÇLARI AÇIKLAYIN

Canbaz, “Ben Körfez’de Kocaeli Büyükşehir aracının bir kez bile çevre ölçümü yaptığını göremedim. Kocaeli büyükşehirde bir kara delik var. Bu kara delik Türkiye’nin en borçlu belediyesi olan Kocaeli. Sanayi kenti olan Kocaeli en borçlu belediye olmamalıydı. Önce kendinize yakışan bir belediye salonu yapın, sonra da bu borçları açıklayın” dedi. Selin BECER