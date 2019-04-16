Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Hasan Akar, geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ile CHP İl Yönetim Kurulu kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Hasan Akar ve eşi Zeynep Akar’ı ziyaret etti. CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetim kurulu üyeleri çalışma arkadaşları Hasan Akar’ın durumu hakkında bilgi alarak kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bugün 17:19 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 17:22 TSİ
CHP’li Hasan Akar’a geçmiş olsun ziyareti
Geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede tedavisi süren CHP İl Başkan Yardımcısı Hasan Akar’ı, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz