CHP’li Hasan Akar’a geçmiş olsun ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Hasan Akar, geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ile CHP İl Yönetim Kurulu kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Hasan Akar ve eşi Zeynep Akar’ı ziyaret etti. CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetim kurulu üyeleri çalışma arkadaşları Hasan Akar’ın durumu hakkında bilgi alarak kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.