Büyükşehir meclisinde komisyonlar tamam!

Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında komisyonlar ve komisyon üyeleri ile birliklere üye olacak isimler belirlendi. Komisyonların görev süresi 1 yıl olarak belirlenirken her komisyona 7 üye seçildi.

SEÇİMLER YAPILDI

Meclis 1. Başkan Vekili : Zinnur Büyükgöz

2. Başkan Vekili: İsmail Yıldırım

Katip Üyeleri: Berna Abiş, Fatmanur Çelik

Encümen Üyeleri: Mahmut Yandık, Sadullah Keleş, Ahmet Özüer, Güzin Taştekin, Özhan Kurt

KOMİSYONLAR VE ÜYELER BELİRLENDİ

İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Mustafa Soydabaş, Selahattin Kabadayıoğlu, Adem Çarıkçı, Okan Özdikmen, Enes Aydınlı, Abdüllatif Özkan, Orhan Tanış

Plan ve Bütçe Komisyonu: Berna Abiş, Hasan Numan Tonka, Ali Karakaş, İbrahim Çırpan, İbrahim Şirin, Bülent Koçak, Pınar Naak

Çevre ve Sağlık Komisyonu: Cüneyt Atalay, İsmail Ramazanoğlu, Baki Özdemir, Faruk Denli, Burak Fidan, Nurettin Hoylan, Hakan Tanta

Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu: Nevin Serra Demirkol, Emre Kahraman, Aykut Çağlayan, Baki Özdemir, Fatmanur Çelik, Ayşe Şiranün, Halis Koç

Ulaşım Komisyonu: Hasan Soba, Ahmet Utaş, Mehmet Olhan, Hamza Macit, İsmail Aysu, Sadettin Arıkboğa, Halil İbrahim Başçiftçi

Toplumsal Fırsat Eşitliği ve Engelli Komisyonu: Serpil Yılmaz, Emine Özdemir, Güler Şahin Gençay, Nevin Serra Demirkol, Ayşe Şiranün, Mesut Çetinkaya, Göknur Bektaş

Hukuk Komisyonu: İrfan Kurt, Sadettin Arıkboğa, Güler Şahin Gençay, Ömer Burak Barış, Eda Açıkyol, Yaşar Çakmak, Özlem Ejderoğlu Çankaya

İsimlendirme Komisyonu: Sertan Tunçel, Ahmet Hakan Hocaoğlu, Ertam Peker, Oğuzhan Artut, İsmail Akalın, Yaşar Çakmak, Özgür Yılmaz

Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu: Zafer Alkan, Mesut Çetinkaya, İsmet Gürler, Cüneyt Atalay, Ahmet Hakan Hocaoğlu, Mehmet Olhan, Mehmet Nuri Paşa

BİRLİKLERE ÜYE SEÇİLDİ

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üyesi: Sertan Tunçel, Nevin Serra Demirkol, Zafer Alkan.

Marmara Belediyeler Birliği Üyesi: Güler Şahin Gençay, İsmail Ramazanoğlu.

Tarihi Kentler Birliği Üyesi: Güzin Taştekin, Adem Çarıkçı, Fatmanur Çelik

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Üyesi: Cüneyt Atalay, İsmail Ramazanoğlu, Emre Kahraman

Kocaeli Gölcük Başiskele Termal Turizm Merkezi Birliği Üyesi: Ömer Burak Barış, Berna Abiş, Baki Özdemir, Mehmet Olhan, Emre Kahraman, Hasan Numan Tonka

Kocaeli Kandıra Kıyı Turizm Korumu ve Gelişim Bölgesi Birliği: İrfan Kurt, İsmail Akalın, İsmail Aysu, İsmet Gürler, Emine Özdemir, Ahmet Özüer, Eda Açıkyol, Enes Aydınlı, Ali Karakaş, Nevin Serra Demirkol, Güzin Taştekin, Aykut Çağlayan