Büyükşehir meclisinde komisyonlar tamam!

Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında komisyonlar ve komisyon üyeleri ile birliklere üye olacak isimler belirlendi. Komisyonların görev süresi 1 yıl olarak belirlenirken her komisyona 7 üye seçildi.
SEÇİMLER YAPILDI
Meclis 1. Başkan Vekili : Zinnur Büyükgöz
2. Başkan Vekili: İsmail Yıldırım
Katip Üyeleri: Berna Abiş, Fatmanur Çelik
Encümen Üyeleri: Mahmut Yandık, Sadullah Keleş, Ahmet Özüer, Güzin Taştekin, Özhan Kurt
KOMİSYONLAR VE ÜYELER BELİRLENDİ
İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Mustafa Soydabaş, Selahattin Kabadayıoğlu, Adem Çarıkçı, Okan Özdikmen, Enes Aydınlı, Abdüllatif Özkan, Orhan Tanış
Plan ve Bütçe Komisyonu: Berna Abiş, Hasan Numan Tonka, Ali Karakaş, İbrahim Çırpan, İbrahim Şirin, Bülent Koçak, Pınar Naak
Çevre ve Sağlık Komisyonu: Cüneyt Atalay, İsmail Ramazanoğlu, Baki Özdemir, Faruk Denli, Burak Fidan, Nurettin Hoylan, Hakan Tanta
Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu: Nevin Serra Demirkol, Emre Kahraman, Aykut Çağlayan, Baki Özdemir, Fatmanur Çelik, Ayşe Şiranün, Halis Koç
Ulaşım Komisyonu: Hasan Soba, Ahmet Utaş, Mehmet Olhan, Hamza Macit, İsmail Aysu, Sadettin Arıkboğa, Halil İbrahim Başçiftçi
Toplumsal Fırsat Eşitliği ve Engelli Komisyonu: Serpil Yılmaz, Emine Özdemir, Güler Şahin Gençay, Nevin Serra Demirkol, Ayşe Şiranün, Mesut Çetinkaya, Göknur Bektaş
Hukuk Komisyonu: İrfan Kurt, Sadettin Arıkboğa, Güler Şahin Gençay, Ömer Burak Barış, Eda Açıkyol, Yaşar Çakmak, Özlem Ejderoğlu Çankaya
İsimlendirme Komisyonu: Sertan Tunçel, Ahmet Hakan Hocaoğlu, Ertam Peker, Oğuzhan Artut, İsmail Akalın, Yaşar Çakmak, Özgür Yılmaz
Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu: Zafer Alkan, Mesut Çetinkaya, İsmet Gürler, Cüneyt Atalay, Ahmet Hakan Hocaoğlu, Mehmet Olhan, Mehmet Nuri Paşa
BİRLİKLERE ÜYE SEÇİLDİ
Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üyesi: Sertan Tunçel, Nevin Serra Demirkol, Zafer Alkan.
Marmara Belediyeler Birliği Üyesi: Güler Şahin Gençay, İsmail Ramazanoğlu.
Tarihi Kentler Birliği Üyesi: Güzin Taştekin, Adem Çarıkçı, Fatmanur Çelik
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Üyesi: Cüneyt Atalay, İsmail Ramazanoğlu, Emre Kahraman
Kocaeli Gölcük Başiskele Termal Turizm Merkezi Birliği Üyesi: Ömer Burak Barış, Berna Abiş, Baki Özdemir, Mehmet Olhan, Emre Kahraman, Hasan Numan Tonka
Kocaeli Kandıra Kıyı Turizm Korumu ve Gelişim Bölgesi Birliği: İrfan Kurt, İsmail Akalın, İsmail Aysu, İsmet Gürler, Emine Özdemir, Ahmet Özüer, Eda Açıkyol, Enes Aydınlı, Ali Karakaş, Nevin Serra Demirkol, Güzin Taştekin, Aykut Çağlayan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz