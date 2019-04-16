Kocaeli Valiliğince alınan karar gereği turun Kocaeli geçişi sırasında 20-21'da D-130, D-100 kara yolları ile İzmit-Sapanca güzergahı trafiğe kapatılacak. Alınan karar doğrultusunda 20 Nisan Cumartesi D-130 kara yolu Karamürsel-Gölcük-Başiskele ilçeleri geçişi 13.30-16.00, D-100 kara yolu İzmit-Kartepe geçişi 15.00-16.30, İzmit-Sapanca yolu 15.00-17.00 saatleri arası, 21 Nisan Pazar günü de D-100 kara yolu Eşme-İzmit yolu Anadolu Otoyol'u doğu girişi 12.00-13.30 saatlerinde trafiğe kapatılacak.
Bugün 17:30 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:33 TSİ
Hafta sonu bu yollar kapalı!
55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2019) Kocaeli etabında D-100 ve D-130 kara yolları ile bazı caddeler trafiğe kapatılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz