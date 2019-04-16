Bugün 17:30 TSİ - Gündem

Hafta sonu bu yollar kapalı!

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2019) Kocaeli etabında D-100 ve D-130 kara yolları ile bazı caddeler trafiğe kapatılacak.