Otogaza zam geldi!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu geceden itibaren geçerli olmak üzere otogaz litre fiyatına 7 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Artış, ÖTV’den karşılandığından dolayı pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtildi.
EPGİS’ten yapılan açıklama şöyle:
"Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 17/04/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 7 krş/lt Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz