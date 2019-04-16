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Otogaza zam geldi!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu geceden itibaren geçerli olmak üzere otogaz litre fiyatına 7 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu geceden itibaren geçerli olmak üzere otogaz litre fiyatına 7 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Artış, ÖTV’den karşılandığından dolayı pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtildi.

EPGİS’ten yapılan açıklama şöyle:

"Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 17/04/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 7 krş/lt Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."

Bugün 22:34 TSİ - Ekonomi

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