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Büyükşehir'de bir ayrılık daha...

İbrahim Karaosmanoğlu döneminde Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı olan Adnan Bilgiç Büyükşehir’deki görevinden istifa etti.

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İbrahim Karaosmanoğlu döneminde Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı olan Adnan Bilgiç Büyükşehir’deki görevinden istifa etti. Bilgiç, dün itibariyle belediyeyle ilişiğini kesti.

ADNAN BİLGİÇ KİMDİR?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde teknik işlerden sorumlu başkan danışmanlığı görevini yürüten
Adnan Bilgiç, 1952 Ankara doğumlu.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü’nden 1978 yılında mezun oldu.
1980 yılında yüksek lisans diplomasını aldı.
Güriş’te 12 yıl teknik genel müdür yardımcılığı, Doğuş İnşaat’ta yönetim kurulu başkan asistanlığı
yaptı.
1993-1995 yılları arasında ilimizde de görev yaptı, Güriş’e bağlı olarak Yuvacık Barajı yapımında
çalıştı.
Bilgiç evli ve iki çocuk babası.

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Yorumlar

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Ersoy Kandemir - El sallıyorum,çok sevinçliyim gittiği için.

Yanıtla . 3Beğen 16 Nisan 23:07

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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