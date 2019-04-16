Büyükşehir'de bir ayrılık daha...

İbrahim Karaosmanoğlu döneminde Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı olan Adnan Bilgiç Büyükşehir’deki görevinden istifa etti. Bilgiç, dün itibariyle belediyeyle ilişiğini kesti.
ADNAN BİLGİÇ KİMDİR?
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde teknik işlerden sorumlu başkan danışmanlığı görevini yürüten
Adnan Bilgiç, 1952 Ankara doğumlu.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü’nden 1978 yılında mezun oldu.
1980 yılında yüksek lisans diplomasını aldı.
Güriş’te 12 yıl teknik genel müdür yardımcılığı, Doğuş İnşaat’ta yönetim kurulu başkan asistanlığı
yaptı.
1993-1995 yılları arasında ilimizde de görev yaptı, Güriş’e bağlı olarak Yuvacık Barajı yapımında
çalıştı.
Bilgiç evli ve iki çocuk babası.
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Yorumlar
(1 )
Ersoy Kandemir - El sallıyorum,çok sevinçliyim gittiği için.
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