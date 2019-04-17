Okul servisleri ve kafeler denetlendi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Çocuk, Terörle Mücadele, Narkotik ve Trafik Denetleme Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli polislerin katılıyla okul çevrelerinde ve okul servisleri kontrol edildi. 564 polisin katıldığı uygulamada il genelindeki ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki 153 okulun çevresinde ve yakınında bulunan kafe, kahvehane ve büfelerde denetimde bulunuldu. 2 bin 50 kişinin kimlikleri kontrol edilirken, basit yaralama suçundan aranan 1 kişi ile yoklama kaçağı olan 7 kişi tespit edilerek, haklarında işlem yapıldı. Ruhsatı olmayan 2 kahvehane ve küçük yaşta kişilere sigara sattığı belirlenen 2 büfe işletmecisi hakkında tutanak tutuldu. 448 servis aracının evrakları kontrol edilirken, 16 servis aracına farklı maddelerden toplam 6 bin 552 TL ceza kesildi. 4 araç ise trafikten men edildi.