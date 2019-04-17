Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Çocuk, Terörle Mücadele, Narkotik ve Trafik Denetleme Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli polislerin katılıyla okul çevrelerinde ve okul servisleri kontrol edildi. 564 polisin katıldığı uygulamada il genelindeki ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki 153 okulun çevresinde ve yakınında bulunan kafe, kahvehane ve büfelerde denetimde bulunuldu. 2 bin 50 kişinin kimlikleri kontrol edilirken, basit yaralama suçundan aranan 1 kişi ile yoklama kaçağı olan 7 kişi tespit edilerek, haklarında işlem yapıldı. Ruhsatı olmayan 2 kahvehane ve küçük yaşta kişilere sigara sattığı belirlenen 2 büfe işletmecisi hakkında tutanak tutuldu. 448 servis aracının evrakları kontrol edilirken, 16 servis aracına farklı maddelerden toplam 6 bin 552 TL ceza kesildi. 4 araç ise trafikten men edildi.
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Okul servisleri ve kafeler denetlendi
Kocaeli'de, 564 polisin katılımıyla okul servisleri ve okul çevrelerinde bulunan kafe, kahvehane ve büfeler denetlenirken, 2 bin 50 kişinin kimlikleri kontrol edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz