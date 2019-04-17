Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde bir danışman daha görevinden ayrıldı. Ömer Polat ve Adnan Bilgiç ayrılıklarının ardından Abdullah Erol da emekli olarak görevini sonlandırdı. Harb-İş Sendikasının eski Genel Başkan Yardımcılarından olan Erol, İbrahim Karaosmanoğlu'nun Başkan olmasıyla göreve gelmişti. Erol, Karaosmanoğlu gidince emekli olarak o da Büyükşehir'den ayrıldı.Erol, açıklamasında "Süremizi tamamladık. Tahir Başkandan müsaade istedik" dedi.
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Büyükşehir'den bir danışman daha ayrıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde bir danışman daha görevinden ayrıldı.
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Yorumlar
(3 )
Hasan Ağır - Zaten bu danışman kadrosunda kapatılan belediyelerinde başkanları var.Bu kadrolar kapatılsın.Kendilerine hayrı olmayana ne danışacak başkan.Ayrıca arpalık olan belediye şirket yönetim kurullarıda kaldırılsın.Örnek derince akp gençlik kolları başkanın ne özelliği var yelken a.ş genel müdürü oldu.Bu abdullah Türk harp iş genel başkanı oldu onu bile beceremedi kısa sürede koltuğu kaybetti.Çok iyi olmuş.
Başiskeleli - ne emekli olması be zorla gönderildi tahir hocam bunların kalanlarınıda temizlemesse altı milyarda ona borç yaptırırlar
Ahmet KASIMOĞLU - Allah aşkına bu Abdullah Erol'a ne danışmışlardı ? Tanıdığım kadarıyla danışılacak boyutta bilgi sahibi olmadığıdır.
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