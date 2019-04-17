Büyükşehir'den bir danışman daha ayrıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde bir danışman daha görevinden ayrıldı. Ömer Polat ve Adnan Bilgiç ayrılıklarının ardından Abdullah Erol da emekli olarak görevini sonlandırdı. Harb-İş Sendikasının eski Genel Başkan Yardımcılarından olan Erol, İbrahim Karaosmanoğlu'nun Başkan olmasıyla göreve gelmişti. Erol, Karaosmanoğlu gidince emekli olarak o da Büyükşehir'den ayrıldı.Erol, açıklamasında "Süremizi tamamladık. Tahir Başkandan müsaade istedik" dedi.