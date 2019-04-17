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Büyükşehir'den bir danışman daha ayrıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde bir danışman daha görevinden ayrıldı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde bir danışman daha görevinden ayrıldı. Ömer Polat ve Adnan Bilgiç ayrılıklarının ardından Abdullah Erol da emekli olarak görevini sonlandırdı. Harb-İş Sendikasının eski Genel Başkan Yardımcılarından olan Erol, İbrahim Karaosmanoğlu'nun Başkan olmasıyla göreve gelmişti. Erol, Karaosmanoğlu gidince emekli olarak o da Büyükşehir'den ayrıldı.Erol, açıklamasında "Süremizi tamamladık. Tahir Başkandan müsaade istedik" dedi.

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Yorumlar

(3)
03

Hasan Ağır - Zaten bu danışman kadrosunda kapatılan belediyelerinde başkanları var.Bu kadrolar kapatılsın.Kendilerine hayrı olmayana ne danışacak başkan.Ayrıca arpalık olan belediye şirket yönetim kurullarıda kaldırılsın.Örnek derince akp gençlik kolları başkanın ne özelliği var yelken a.ş genel müdürü oldu.Bu abdullah Türk harp iş genel başkanı oldu onu bile beceremedi kısa sürede koltuğu kaybetti.Çok iyi olmuş.

Yanıtla . 1Beğen 17 Nisan 10:26
02

Başiskeleli - ne emekli olması be zorla gönderildi tahir hocam bunların kalanlarınıda temizlemesse altı milyarda ona borç yaptırırlar

Yanıtla . 2Beğen 17 Nisan 10:06
01

Ahmet KASIMOĞLU - Allah aşkına bu Abdullah Erol'a ne danışmışlardı ? Tanıdığım kadarıyla danışılacak boyutta bilgi sahibi olmadığıdır.

Yanıtla . 6Beğen 17 Nisan 09:55
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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