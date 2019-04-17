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İzmit Belediye meclisi cumartesi toplanacak

İzmit Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısı 20 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirecek.

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İzmit Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısı 20 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirecek. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında Cumartesi günü saat 15.00 deki toplantıda meclis başkan vekili ile katipler belirlenecek. Belediye encümen üyeleriyle ihtisas komisyonlarının seçiminin de yapılacağı İzmit Belediye meclisinde 16 CHP, 21 de AK Partili üye bulunuyor.

İZMİT BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

Ünal ÖZMURAL                               (CHP)

Nurettin BULUT                               (CHP)

Hakan TANTA                                  (CHP)

Necat ÇAKIR                                   (CHP)

Cahit Arsal ARISAL                         (CHP)

Yaşar KARDAŞ                                (CHP)

Çetin SARICA                                  (CHP)

Mehmet BAŞTÜRK                          (CHP)

Tuncay AŞKIN                                 (CHP)

Mehmet BAŞTAN                            (CHP)

Devrim BAL                                     (CHP)

Halin İNCİEL                                   (CHP

Ertuğrul MALKOÇ                          (CHP)

Süleyman ŞEN                               (CHP)

Dilek YALÇIN                                  (CHP)

Mustafa ZENGİN                            (CHP)

Mustafa SOYDABAŞ                        (AK Parti)

Güzin TAŞTEKİN                              (AK Parti)

Aykut ÇAĞLAYAN                           (AK Parti)

Fikret HOCAOĞLU                          (AK Parti)

Eşref Ayhan ARPACI                       (AK Parti)

Hayrettin ÜNLÜ                                (AK Parti)

İbrahim KILIÇ                                   (AK Parti)

Çağlayan DUMAN                           (AK Parti)

Vedat YOLDAŞ                                (AK Parti)

Fatih ÖZCAN                                   (AK Parti)

Mehmet İlker KAZAN                      (AK Parti)

Erol ÇALIŞKAN                               (AK Parti)

Muharrem TUTUŞ                         (AK Parti)

Erkan AKSOY                                 (AK Parti)

Mehmet ÇETİN                               (AK Parti)

Aysel DEMİRTAŞ                            (AK Parti)

Engin DUYMAZ                              (AK Parti)

KONTENJAN

1             Nevin Serra DEMİRKOL                      (AK Parti)

2             Şener İNCE                                         (AK Parti)

3             Engin UÇAR                                        (AK Parti)

4             Ersin ALPASLAN                                 (AK Parti)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

Fatma Kaplan HÜRRİYET  (Başkan) (Doğal Üye) 

Ünal ÖZMURAL (CHP)

Nurettin BULUT  (CHP)

Hakan Tanta  (CHP) 

Nevin Serra DEMİRKOL  (AK Parti)

Mustafa SOYDABAŞ  (AK Parti)

Güzin TAŞTEKİN  (AK Parti)

Aykut ÇAĞLAYAN  (AK Parti)

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