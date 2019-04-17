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AKP İzmir'e Gölcüklü Başkan

AKP İzmir'de Aydın Şengül'ün il başkanlığı görevinden istifa etmesinin yerine eski İzmir Milletvekili ve YDK üyesi Kerem Ali Sürekli İzmir İl Başkanı olarak atandı.

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AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ün 31 Mart seçimleri sonrasında istifa etmesinin ardından yeni başkanın kim olacağı merak konusu olmuştu. AKP Genel Merkezi yeni ismin belirlenmesi için harekete geçerken, AKP Ege Bölge Koordinatörü ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un da bulunduğu Genel Merkez Teşkilat Komisyonu süreci yönetmek için görevlendirilmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 isim sunmuştu. Sunulan isimlerin ardından AKP İzmir'de yapılan değerlendirmeler sonucunda İzmir eski Milletvekili ve YDK üyesi Kerem Ali Sürekli İzmir İl Başkanı olarak atandı.

AKP İzmir’in kurucu teşkilatındaydı

19 Mart 1965'te Kocaeli Gölcük'te doğdu. 2001 yılında AKP İzmir İl Teşkilatı’nda kurucu Teşkilat Başkanı ve İl Başkan Vekili, 2004 yılında AKP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı, 2009-2014 yılları arasında da İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Grup Sözcülüğü görevlerinde bulundu. 2012 yılının Ocak ayında AKP Karşıyaka İlçe Başkanı olarak atanan Sürekli, Kasım 2014’e kadar bu görevi yürüttü. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev alan Sürekli, Karşıyaka Spor Kulübü’nde İkinci Başkan olarak görev yaptı. 25.Dönem İzmir Milletvekili olarak seçildi. Tekrar 26. Dönemde İzmir Milletvekili seçilen Kerem Ali Sürekli, AKP Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi oldu. Sürekli, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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Yorumlar

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Gölcüklü - Ne Gölcük'lüsü Allah aşkına?..Adamın o anda babasının görev yaptığı yerde dünyaya gelmesi onu Gölcük'lü yaparmı?Sadece Gölcük'te doğmuş o kadar...Ozaman Gölcük'lümü oluyor?Her şeyi abartmayı ne kadar seviyoruz...

Yanıtla . 1Beğen 17 Nisan 11:23

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