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TED Kolejinden o iddialara cevap!

Kocaeli'de yayın yapan bir internet haber sitesinin TED Kocaeli hakkında yaptığı "TED Kolejinde skandal iddia. Fazla kapalısın. Okulda başını aç dışarıda kapatırsın" başlıklı haberine kurumdan açıklama geldi.

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Kocaeli'de yayın yapan bir internet haber sitesinin TED Kocaeli hakkında yaptığı "TED Kolejinde skandal iddia. Fazla kapalısın. Okulda başını aç dışarıda kapatırsın" başlıklı haberine kurumdan açıklama geldi.

Yapılan açıklamada aşağıdakilere ifadelere yer verildi:

Bugün (16.04.2019 - 20:35 tarihinde) kentimizde yayın yapan bir internet sitesinde yayınlanan "TED Koleji hakkında skandal iddia: Fazla kapalısın. Okulda başını aç. Dışarıda kapatırsın” başlıklı haberi üzülerek okumuş bulunmaktayız. Söz konusu haberin tamamen asılsız olması sebebiyle, yönetimimizce konu ile ilgili bir açıklama yapma gereği görülmüş, kamuoyunda yanlış anlaşılmalara mahal vermemek adına olayın aslını duyurma gereği hasıl olmuştur.

Halil Çakır isimli şahsın kişisel facebook sayfası üzerinden yönlendirdiği iddialarına konu olan engelli kızı Ayşenur Çakır, kurumumuza engelli kontenjanından iş görüşmesi için gelmiş, kendisiyle insan kaynakları departmanımız tarafından bir görüşme yapılmıştır. Temizlik görevlisi pozisyonu için yapılan görüşme neticesinde Ayşenur Çakır isimli kişi temizlik yapamayacağını belirtmiş ve bu nedenle görüşme sonlandırılmıştır.

Ancak şahsın babası Halil Çakır facebook sayfası üzerinden bir takım asılsız iddialar belirterek gazetelere konu olmuştur. TED Kocaeli Koleji olarak bizler özgürlük ve insan haklarına saygı şiarıyla herkesin eşit olduğu bir ülke hayali kuran bir kurumuz. Kurumumuzda hali hazırda dokuz tesettürlü temizlik personeli çalışmaktadır. Ancak TED Kocaeli Koleji yönetimi olarak bizler bu sayıyı gündeme getirmeyi bile zûl addetmekteyiz. Bu türde ayrımcılık Türk Eğitim Derneği’nin kurucu değerleriyle asla örtüşmemektedir.

Acilen yapılan bu açıklamanın ardından gerekli yasal başvurular yapılacaktır.

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