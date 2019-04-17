Başiskele İlçe Jandarma Komutanlığına akşam saatlerinde yapılan bir ihbarda, Yuvacık Menekşe Yaylasından İznik Aliç Yaylası istikametine giderken yanlış yola sapılması dolayısıyla tali yolda bir ailenin araçlarının çamura saplandığı, mahsur kaldıkları ve kurtarılmayı bekledikleri bilgisinin alınması üzerine Kocaeli AFAD ekibi olay yerine hareket etti. İlçe Jandarma ekibiyle başlatılan arama çalışması arazinin büyük alan kaplaması ve bir çok yol ayrımının olması dolayısıyla zorlu geçti. Tarif edilen bölgede araç lastiği izlerinden hareketle 3 saatlik bir çalışma sonrasında mahsur kalan B. Özbay ve 3 aile üyesi kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan aile, işlemler için Jandarma ekibine teslim edildi.
Bugün 09:51 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 09:52 TSİ
Yuvacık Menekşe Yaylasında kurtarma operasyonu!
Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, Yuvacık Menekşe Yaylasında araçlarıyla mahsur kalan bir aile için seferber oldu.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 09:51 TSİ - Asayiş
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz