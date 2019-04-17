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Yuvacık Menekşe Yaylasında kurtarma operasyonu!

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, Yuvacık Menekşe Yaylasında araçlarıyla mahsur kalan bir aile için seferber oldu.

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Başiskele İlçe Jandarma Komutanlığına akşam saatlerinde yapılan bir ihbarda, Yuvacık Menekşe Yaylasından İznik Aliç Yaylası istikametine giderken yanlış yola sapılması dolayısıyla tali yolda bir ailenin araçlarının çamura saplandığı, mahsur kaldıkları ve kurtarılmayı bekledikleri bilgisinin alınması üzerine Kocaeli AFAD ekibi olay yerine hareket etti. İlçe Jandarma ekibiyle başlatılan arama çalışması arazinin büyük alan kaplaması ve bir çok yol ayrımının olması dolayısıyla zorlu geçti. Tarif edilen bölgede araç lastiği izlerinden hareketle 3 saatlik bir çalışma sonrasında mahsur kalan B. Özbay ve 3 aile üyesi kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan aile, işlemler için Jandarma ekibine teslim edildi.

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