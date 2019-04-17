TOKİ'nin konutları için kura çekilişi bugün

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Gölcük Sivritepe projesi için başvurular geçtiğimiz hafta itibariyle sona ermişti. Başvuru döneminin 5 Mart 2019 tarihinde başladığı projede 3 oda 1 salon konutlar bulunuyor. Projedeki konutların kura çekilişi 17 Nisan 2019 Çarşamba günü Gölcük Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek. TOKİ Gölcük Sivritepe orta gelir grubu projesinden yüzde 10, yüzde 15 ve yüzde 25 peşinatla konut sahibi olunabilecek.

1.467TL -2 BİN 730 TL ARASI TAKSİT

Konut fiyatlarının 234 bin 784 TL’den başlayıp, 291 bin 258 TL’ye kadar yükseldiği Gölcük Sivritepe orta gelir grubu TOKİ için 96 ay, 108 ay ve 120 ay vade sağlanıyor. En düşük peşinat bedelinin 23 bin 478 TL, en yüksek peşinat bedelinin ise 72 bin 814 TL olarak belirlendiği TOKİ Sivritepe orta gelir grubu projesi için ödenecek taksit bedelleri 1.467 TL ile 2 bin 730 TL arasında değişiyor.