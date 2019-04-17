Maltepe'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayımı tamamlandı. Alınan bilgiye göre, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 1089 sandığın sayımı saat 00.22 sularında sona erdi. Birleştirme tutanaklarının öğleden önce imzalanmasının planlandığı belirtildi.

309 BİN OYDA FARK 293 AZALTI

Maltepe’de kullanılan 309 bin oyun tamamı yeniden sayıldı. Günler süren yeniden sayımda AKP lehine fark 293 oy azaldı. İmamoğlu ile rakibi Yıldırım arasındaki oy farkı ise 13 bin 781 olarak şekillendi.