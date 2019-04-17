Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:04 TSİ- Kültür-Sanat G: Bugün 10:05 TSİ

Stonehenge'i Anadolulu göçmenler inşa etti

Londra'nın 130 kilometre batısında yer alan Stonehenge'i Anadolu'dan göç eden grupların yaptığı tespit edildi.

Stonehenge'i Anadolulu göçmenler inşa etti mask
Büyütmek için resme tıklayın

İngiltere'nin en önemli tarihi anıtlarından Stonehenge'in Anadolu'dan göç edenler tarafından yapıldığı belirtildi. BBC'nin Doğa Ekolojisi ve Evrim adlı bilimsel yayına dayandırdığı haberine göre, araştırmacılar İngiltere'de Neolitik dönem insan kalıntılarından elde edilen DNA'yı, o dönem Avrupa'da yaşayanların DNA'larıyla karşılaştırdı. DNA araştırması, İngiltere'deki Neolitik dönem topluluklarının Anadolu'dan göç ettiğini ortaya koydu. M.Ö. 6000'de Anadolu'da başlayan büyük göç dalgası sırasında bir grup, Tuna Nehri'ni izleyip Orta Avrupa'ya yönelirken, bir grup da Akdeniz boyunca ilerleyip bugün İspanya ve Portekiz'in bulunduğu İberya'ya ulaştı.

Avcı ve toplayıcı halkların yerini aldılar

O dönem avcılık ve toplayıcılık yapan göçebe grupların yaşadığı Avrupa'ya tarımı getiren Anadolulular, yaklaşık M.Ö. 4000'de İberya'dan İngiltere'ye geçti. Her ne kadar o dönem İngiltere'de avcı ve toplayıcı topluluklar yaşasa da iki grup birbirine karışmadı ve zamanla Anadolu kökenli çiftçiler bu insanların yerini aldı. Ayrıca İngiltere'deki avcı ve toplayıcı toplulukların esmer ve mavi gözlü, çiftçilerin daha açık tenli, kahverengi gözlü, siyah veya koyu kahverengi saçlı olduğu tespit edildi.

Stonehenge'i yaptılar

Neolitik dönem göçmenleri, tarımın yanı sıra megalit olarak bilinen büyük taşlarla anıt yapma geleneğini de İngiltere'ye getirdi. M.Ö. 3000'de yapılan ve Londra'nın 130 kilometre batısında yer alan Stonehenge'in de bu geleneğin parçası olduğu kaydedildi. Stonehenge'in tam olarak ne için yapıldığı bilinmese de anıt, astronomi, astroloji, geometri, meteoroloji ve paganizmle ilişkilendiriliyor. Turistlerin büyük ilgi gösterdiği anıtı, geçen yıl bir milyon 555 bin kişi ziyaret etti.

Bugün 10:04 TSİ AA - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yunan vatandaşlar Darıca'yı gezdi mask
Yunan vatandaşlar Darıca'yı gezdi
Stonehenge'i Anadolulu göçmenler inşa etti mask
Stonehenge'i Anadolulu göçmenler inşa etti
Festival tadında turizm haftası kutlandı mask
Festival tadında turizm haftası kutlandı
Koçer, Yarhisar’ı gezdi mask
Koçer, Yarhisar’ı gezdi
‘Karma Resim Sergisi’ beğeniye açıldı mask
‘Karma Resim Sergisi’ beğeniye açıldı
Mustafa Küpçü, yeni kitabını okuyucular için imzaladı mask
Mustafa Küpçü, yeni kitabını okuyucular için imzaladı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu mask
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu
Nevzat Doğan fotoğrafı da aldı gitti mask
Nevzat Doğan fotoğrafı da aldı gitti
Nevzat Doğan, işbaşı yaptı mask
Nevzat Doğan, işbaşı yaptı
Kocaeli'de 159 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 159 firma eleman arıyor
Nevzat Doğan: İzmit tarihi bir gün yaşıyor mask
Nevzat Doğan: İzmit tarihi bir gün yaşıyor
Hürriyet: Şu mazbatayı bir alayım, gerisi kolay mask
Hürriyet: Şu mazbatayı bir alayım, gerisi kolay

GALERİ

Betonarme binaların arasında tarihi güzellik mask
Betonarme binaların arasında tarihi güzellik
Teröristin yakalanma anı anbean kamerada! mask
Teröristin yakalanma anı anbean kamerada!
Büyükşehir ilk meclisini yaptı mask
Büyükşehir ilk meclisini yaptı
Dava nedeniyle gemilerini terk edemeyen mürettebata gıda yardımı mask
Dava nedeniyle gemilerini terk edemeyen mürettebata gıda yardımı
Kocaeli’de Polis teşkilatının 174. yıldönümünde polis aileleri unutulmadı mask
Kocaeli’de Polis teşkilatının 174. yıldönümünde polis aileleri unutulmadı
2020 yılında açılacak Kuzey Marmara Otoyolunda çalışmalar sürüyor mask
2020 yılında açılacak Kuzey Marmara Otoyolunda çalışmalar sürüyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL