Stonehenge'i Anadolulu göçmenler inşa etti

İngiltere'nin en önemli tarihi anıtlarından Stonehenge'in Anadolu'dan göç edenler tarafından yapıldığı belirtildi. BBC'nin Doğa Ekolojisi ve Evrim adlı bilimsel yayına dayandırdığı haberine göre, araştırmacılar İngiltere'de Neolitik dönem insan kalıntılarından elde edilen DNA'yı, o dönem Avrupa'da yaşayanların DNA'larıyla karşılaştırdı. DNA araştırması, İngiltere'deki Neolitik dönem topluluklarının Anadolu'dan göç ettiğini ortaya koydu. M.Ö. 6000'de Anadolu'da başlayan büyük göç dalgası sırasında bir grup, Tuna Nehri'ni izleyip Orta Avrupa'ya yönelirken, bir grup da Akdeniz boyunca ilerleyip bugün İspanya ve Portekiz'in bulunduğu İberya'ya ulaştı.

Avcı ve toplayıcı halkların yerini aldılar

O dönem avcılık ve toplayıcılık yapan göçebe grupların yaşadığı Avrupa'ya tarımı getiren Anadolulular, yaklaşık M.Ö. 4000'de İberya'dan İngiltere'ye geçti. Her ne kadar o dönem İngiltere'de avcı ve toplayıcı topluluklar yaşasa da iki grup birbirine karışmadı ve zamanla Anadolu kökenli çiftçiler bu insanların yerini aldı. Ayrıca İngiltere'deki avcı ve toplayıcı toplulukların esmer ve mavi gözlü, çiftçilerin daha açık tenli, kahverengi gözlü, siyah veya koyu kahverengi saçlı olduğu tespit edildi.

Stonehenge'i yaptılar

Neolitik dönem göçmenleri, tarımın yanı sıra megalit olarak bilinen büyük taşlarla anıt yapma geleneğini de İngiltere'ye getirdi. M.Ö. 3000'de yapılan ve Londra'nın 130 kilometre batısında yer alan Stonehenge'in de bu geleneğin parçası olduğu kaydedildi. Stonehenge'in tam olarak ne için yapıldığı bilinmese de anıt, astronomi, astroloji, geometri, meteoroloji ve paganizmle ilişkilendiriliyor. Turistlerin büyük ilgi gösterdiği anıtı, geçen yıl bir milyon 555 bin kişi ziyaret etti.