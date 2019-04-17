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Emeklilik için eksik primleri olanlar dikkat! Tamamlamanın 5 yolu

Emeklilik hayali kurup eksik primlerden dolayı emekli olamayanlar için bazı imkanlar bulunuyor. İşte eksik primleri tamamlamanın 5 yolu...

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Çalışanlar bir an önce emekli olmayı hedefliyor. Ancak bu hedefin önünde bazı engeller var. Yaş, sigortalılık süresi ve en önemlisi eksik primler. Eksik primleri tamamlamak için sigortalıların bazı imkanları var. İşte bunun 5 yolu...

1- ÜÇ DOĞUMA KADAR

Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması eksik prim olduğunda ilk akla gelenler. Böylece hem prim hem de yaştan kazanabiliyorsunuz. Sigortadan sonra yapılan 3 doğum 2160 gün (6 yıl) kazandırıyor. İlk sigorta yaptırılmadan önce yapılan askerlik ise borçlanılan gün kadar işe giriş tarihini geri çektiği için emeklilik yaşı ve prim şartı azalıyor.

2 - SİGORTA YATMADIYSA

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre; 100 çalışandan 34'ü kayıt dışı. Yani 10 milyon kişi sigortasız. Yasa, primi eksik yatana ya da yatırılmayana 'hizmet tespit davası' açma hakkı tanıyor. Bu yolla binlerce kişi emekliliğini öne çekti. Çalışan sigortasız çalışarak geçirdiği sürenin son yılından başlayarak 5 yıl içerisinde hizmet tespit davası açmalı. Çalışan ölmüşse, hak sahipleri de yetim maaşı için dava açabiliyor.

3 - BORÇLANMA İMKANI

Sigortalı olarak çalışmaktan uzak kalınan zamanların bir kısmını borçlanarak geri kazanma imkanı var. Bunlardan bazıları şöyle: Memurlar ücretsiz izin sürelerini daha sonra borçlanarak emeklilik hizmetinden saydırabiliyor. Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri de borçlanma kapsamında. Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri de borçlanma kapsamında.

4 - ÜCRETSİZ İZİNLİLER

Sigortalı olarak yapılan avukatlık stajı diğerlerinden ayrı olarak emeklilik hesabından sayılıyor. Tutukluluk ve gözaltında geçen süreler de borçlanılabiliyor. Bu süreleri mahkum olunmadığı sürece borçlanarak hizmetinizden saydırabilirsiniz. Grev ve lokavtta geçen süreleri de borçlanmak mümkün. Yine ekonomik kriz dönemlerinden ücretsiz izinli olanlar her yıl için 3 aya kadar borçlanma yapabiliyor. Doktorlar fahri asistanlık hizmetinde geçirdikleri süreleri borçlanabiliyor.

5 - GURBETTE GEÇEN SÜRELER

Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa eden kamu görevlileri istifa ettikleri dönem ile seçime kadarki zamanı borçlanabiliyor. Yurt dışında çalışanlar belli şartlarda bu süreleri borçlanarak emeklilik hesabına katabiliyor. Yine kadınlar yurt dışında 18 yaşından sonra geçirdikleri süreleri çalışmış olmasalar bile borçlanabiliyor. (Posta)

Bugün 10:13 TSİ - Ekonomi

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