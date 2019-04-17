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Büyükşehir'de yaprak dökümü! O da bıraktı...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde yaprak dökümü sürüyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde yaprak dökümü sürüyor. Karaosmanoğlu'nun danışmanları Ömer Polat, Adnan Bilgiç, Abdullah Erol'un ardından bir danışmanı daha görevi bıraktı. Eski Başkan'ın çevre danışmanı olan Nermin Tol, "Dün akşam itibariyle görüşmemizi yaptık. Birkaç gün içinde ayrılacağız. 14 yıl boyunca iyi hizmetler yaptık. TEMA ruhuyla hareket ettik. Vatana millete hizmet ettik. Alnımız ak. Ben zaten vakıf şube başkanıyım. Vakıf zaten bir gönül işi. Temsilcilikler biter, makamlar biter ama bizim bu topraklara olan aşkımız hiç bitmez" ifadelerini kullanarak görevden ayrıldığını açıkladı.

NERMİN TOL KİMDİR?

1963’te Sakarya’da doğdu. 1984 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü’nde lisans, 1994 yılında Selçuk Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü’nde “Toplumdaki Kültürel Yapının Müzik Eğitimine Etkisi” teziyle Yüksek Lisans Programını ve 2014 yılında Sakarya Üniversitesi Mahalli İdareler ve Şehircilik Bölümü Yüksek Lisans programını bitirdi. 1984-2006 yılları arasında İstanbul, Konya ve Kocaeli’de öğretmenlik yaptı. NLP, yönetici asistanlığı, rehberlik hizmetleri, diksiyon, vücut dili, drama, Kültür Bakanlığı Osmanlıca Kursu, Erozyon ve Çevre konulu alanlarda özel eğitim sertifikaları bulunmaktadır. Avrupa Birliği Temel Eğitime Destek programı kapsamında “Öğretmen Yeterliliklerinin Belirlenmesi” programının hazırlanması, İnsan Kaynakları Geliştirme Vakfı’nın “65 yaş üstü okuma-yazma” proje sorumluluğu görevlerini yerine getirmiştir. Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı, canlı yayınlanan “Çevre Konulu” TV programının yapımı ve sunuculuğu, çevre üzerine TEMA Vakfı’nın Türkiye genelinde kullandığı Eğitim CD çalışmaları, Milli Marşlar üzerine 19 parçalık kaset çalışmaları vardır. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Gölcük İlçe Meclisinde Kaymakam Temsilciliği, Gölcük İlçe Danışma Meclisi Başkan Yardımcılığı, çeşitli festivallerde organizasyon ve komite üyeliği yapmış; Kocaeli Yerel Gündem 21 Kadın Meclisi Disiplin Kurulu Üyeliği ve Kocaeli Toprak Koruma Kurulu üyeliği de yapmaktadır. 13 yıldır TEMA Vakfı teşkilatındadır ve halen Kocaeli TEMA Vakfı temsilcisidir. Evli ve iki çocuk annesidir.

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Yorumlar

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İzmitli - Sayın Büyükakın'ı tebrik ediyorum.Eğer yerlerine kendi adamlarını almayacaksa çok doğru bir hareket yapmış.Neydi bu boşbeleş insanlar,ne iş yapiyorlardı Allah aşkına?Tek tek isimlerini vermiyim ama kendilerine menfaat sağlamaktan başka ne yapiyorlardiki?Hele bu Nermin TOL;kendisini geçtik, koçasıda belediyeye yüktü.Başkanın sabah yürüyüşlerine katılmaktan başka bir iş yapmıyorlardı.TEMA' dan da NEMA'lanıyorlar işte.Bu arada oğlunu da torpille Kocaeli Üniversitesine yerleştirdiler.Zaten Rektör, Büyükşehir Belediye Başkanının her dediğini yapiyordu.Kimbilir kaç kişinin hakkını yiyerek Nermin Hanım'ın oğlunu üniversiteye işe aldı.Kimbilir kaçıncı sıradan birinci sıraya getirildi?Ama insanlar unutsa Allah unutmaz...

Yanıtla . 2Beğen 17 Nisan 11:01

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