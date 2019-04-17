Gölcük’te 23 Nisan şampiyonları, ödülünü yeni başkandan aldı

Takımlara ödülleri Gölcük Belediye Başkanı Avukat Ali Yıldırım Sezer tarafından verildi. Gölcük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen maçlar, Kavaklı Stadı’nda tamamlandı. Turnuvaya 19 okul takımı ve 248 öğrenci-sporcu katıldı. Gölcük Belediye Başkanı Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan, Gençlik Merkezi Müdürü İsmet Ormancıoğlu, milli eğitim şube müdürleri ve ilgili okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

YILDIZ KIZLAR FUTBOL:

1-Gölcük Ortaokulu

2-Değirmendere Mehmet Akif O.O

3-Saraylı Ortaokulu

4-KSO Dumlupınar Ortaokulu

YILDIZ ERKEKLER FUTBOL:

1-Uğur Mumcu Ortaokulu

2-Değirmendere Atatürk Ortaokulu

3-KSO Dumlupınar Ortaokulu

4-İhsaniye Oyak Ortaokulu