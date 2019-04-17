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AKP'li vekilin çay-simit hesabı tepki çekti!

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun bir etkinlikte söylediği "Asgari ücretli çalışan kişi 5 kişilik ailesine günde 3 öğün simit yedirse, ayda cebine 1120 lira para kalır, iyi değil mi?" sözleri tepki çekti.

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AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun çay simit hesabıyla asgari ücretlilere yönelik sözleri tepki çekti.

"1120 LİRA CEBİNDE KALIYOR"

Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı'da bir çayın 1 TL, simit fiyatının da 1 TL olduğunu belirtip "5 kişilik bir aileden yapacağım hesabı. Ak Parti kurulduğunda 2002 yılında asgari ücretli vatandaşımızın maaşı sabah, öğle, akşam çay simit almaya yetmiyordu. Şimdi asgari ücretlinin maaşı ne kadar, 2 iki bin yirmi lira. Koyduk kenara. Bir çay bir simit iki lira. Beş kişilik bir aile bir öğünde 10 lira. Günde 30 lira. Ayda ne yapar, 900 lira. 2020 lira eksi 900 lira ne yapar; demek ki 1120 lira cebinde kalıyor. Daha mı iyi daha mı kötü? Soruyorum matematik yaptık muhterem, şöyle kalk bakayım ayağa" dedi.

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Yorumlar

(2)
02

ayhan - bu 5 kişilik aile çadırdamı kalıyor.. vekil.diye seni oaraya gönderen eller bi daha göndermez inşallah bir simite muhtaç olasın insallah

Yanıtla . 0Beğen 17 Nisan 12:22
01

Vural Irmak - herkes hakettiğini yaşar. seçmenine göre açıklama yapıyor adam kızmaya gerek yok. adam dalga da geçmiyor , zihniyeti bu , kapasitesi bu.

Yanıtla . 1Beğen 17 Nisan 11:49

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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