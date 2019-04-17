Kandıralı Sema Türkiye 3’ncüsü

Son yıllarda Türkiye genelinde yaygınlaşan Bocce sporu ilimizde de ilgi görüyor. Antalya Kemer’de düzenlenen Bocce Petank Türkiye Şampiyonası’nda, Kandıra Akçakoca Bey Spor Kulübü sporcularından Sema Bayram, Türkiye üçüncülüğünü kazandı. Bu madalya Bocce branşında Kocaeli adına kazanılan ilk madalya olma özelliğini taşıyor. Antrenörlüğünü, aynı zamanda milli sporcu olan Ali Asker Recep’in yaptığı kulüpte hedef, ilçeden milli sporcular çıkarmak olarak belirlendi.

KOCATÜRK TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYDU

Akçakoca Bey Spor Kulübü Başkanı Hakan Kocatürk, “Kandıra’daki çocuk ve gençlerimize yeni imkânlar sunabilmek için, yönetim olarak tüm gücümüzle çalışacağız. Kurumlarımızın tam desteğini de alıyoruz. Bu şampiyonada sporcularımızı yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi yetkililerine teşekkür ediyoruz” dedi.