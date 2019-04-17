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Dilovası’nın stat derdi çok ACİL!

Dilovası, kentin en önemli ilçelerinden biri olmasına ve hassasiyetlerine rağmen, spor tesisleşmesi konusunda üvey evlat muamelesi görüyor.

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Dilovası, kentin en önemli ilçelerinden biri olmasına ve hassasiyetlerine rağmen, spor tesisleşmesi konusunda üvey evlat muamelesi görüyor. Özellikle futbol oynanabilen tek saha konumundaki Dilovası Stadı içler acısı halde bulunuyor. Her hafta genç futbolcuların tehlikeler atlattığı stadın zemini, adeta buz pisti gibi. Dilovası Belediye Spor Kulübü içerisinden gelen yeni belediye başkanı Hamza Şayir’in olaya acilen el atması, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da acil projeleri içerisine, hemen Dilovası Stadı’nı da alması bekleniyor.

Bugün 11:27 TSİ - Spor

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