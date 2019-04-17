Darıca Kale Bayramoğluspor 2.Küme U-19 futbol takımı ligden ihraç oldu. Bu nedenle önceki akşam Metin Oktay Stadı’nda saat 19.15’te oynanması gereken 41 Karadeniz Sportif Faaliyetler-Darıca Kale Bayramoğlu 2.Küme U-19 Lig müsabakası iptal edildi. Yine 20 Nisan Cumartesi günü Darıca Nene Hatun’da saat 15.00’te oynanması gereken Darıca Kale Bayramoğlu Spor-Çayırova Fatih Spor maçı ile 25 Nisan Perşembe günü Beylikbağı Stadı’nda saat 19.15’te oynanması gereken Darıca Kale Bayramoğlu-Çayırova Şekerpınar G.B. maçları da otomatikman iptal edildi.
Bugün 11:29 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:31 TSİ
D. Kale ligden ihraç edildi
Darıca Kale Bayramoğluspor 2.Küme U-19 futbol takımı ligden ihraç oldu.
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Bugün 11:29 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz