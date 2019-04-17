D. Kale ligden ihraç edildi

Darıca Kale Bayramoğluspor 2.Küme U-19 futbol takımı ligden ihraç oldu. Bu nedenle önceki akşam Metin Oktay Stadı’nda saat 19.15’te oynanması gereken 41 Karadeniz Sportif Faaliyetler-Darıca Kale Bayramoğlu 2.Küme U-19 Lig müsabakası iptal edildi. Yine 20 Nisan Cumartesi günü Darıca Nene Hatun’da saat 15.00’te oynanması gereken Darıca Kale Bayramoğlu Spor-Çayırova Fatih Spor maçı ile 25 Nisan Perşembe günü Beylikbağı Stadı’nda saat 19.15’te oynanması gereken Darıca Kale Bayramoğlu-Çayırova Şekerpınar G.B. maçları da otomatikman iptal edildi.