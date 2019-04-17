Türk futbolunun ve Kocaelispor’un unutulmaz kaptanı Engin Öztonga, Kullar’da açtığı futbol okulunda yetiştirdiği öğrencileriyle, Kavaklıspor adına U11 Futbol Ligi’ne katıldı. Öztonga "Evlatlarımla ilk resmi sezonumuz. 2009 ağırlıklı kadromuzla U-11 Ligi’ne Gölcük Kavaklıspor olarak katıldık. Yüce Rabb’im hayırlı etsin!.." dedi.
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Efsanenin evlatları Kavaklıspor’da!..
Türk futbolunun ve Kocaelispor’un unutulmaz kaptanı Engin Öztonga, Kullar’da açtığı futbol okulunda yetiştirdiği öğrencileriyle, Kavaklıspor adına U11 Futbol Ligi’ne katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz