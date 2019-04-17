Gelişim Futsal Ligi'nde finalistler belli oldu

Gelişim Ligi Yıldız Erkekler Futsal İl Birinciliği’nde şampiyon bugün belli oluyor. Yarı finalde rakiplerini deviren Kazım Karabekir Ortaokulu ile Hacı Bektaş-ı Veli Ortaokulu Yahyakaptan’daki finalde şampiyonu belirleyecek.

NEFESLER TUTULDU

11 Nisan Perşembe günü 8 takımın katılımıyla 2 grup üzerinden oynanan şampiyonada yarı final maçları da İzmit Yahyakaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynandı. Maçların ardından, finale çıkan iki takım Kazım Karabekir Ortaokulu ve Hacı Bektaş-ı Veli, bugünkü finale adını yazdırdı. Üçüncülük maçında ise Özel Kocaeli Bilnet ile Türk Pirelli Ortaokulu takımları karşılaşacak. Yine Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanacak maçlarda üçüncülük mücadelesi 10.00’da, şampiyonluk mücadelesi ise 10.45’te başlayacak.

ÖDÜL TÖRENİ YAPILACAK

Hemen ardından da dereceye giren 4 takımın kupa ve madalyaları törenle verilecek. Yarı final maçlarında günün ilk müsabakası, Kazım Karabekir Ortaokulu- Özel Kocaeli Bilnet takımları arasında oynandı. Normal süre 3-3 berabere bitti ve statü gereği direkt penaltı vurularına geçimdi. Penaltılarda Kazım Karabekir, Özel Kocaeli Bilnet Ortaokulu’nu 6-4 yendi, finale çıkan ilk takım oldu. İkinci maç da nefes kesti. Müsabakayı Hacı Bektaş-ı Veli, Türk Pirelli karşısında 5-2 kazandı ve ikinci finalist oldu. Ahmet AKAY

KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU: 6 ÖZEL KOCAELİ BİLNET ORTAOKULU: 4

SALON: Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Şükrü Şahin ***, Öner Sarıkaya ***

KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU: Murathan Aydın ***, Yolaman Ballyyev ****, Hamza Demir ***, Ensar Kurtuldu ***, Emre Ağa ***, Fatih Talha Doğan ***, Yusuf Kaan Elmaser ***, Tuna Ramazanoğlu ***, Arda Yüksel ***, Alihan Akçay ***, Ali Kızılkaya ***

ÖZEL KOCAELİ BİLNET ORTAOKULU: Kemal Reis Yalçınöz **, Onur Ünsal **, Erkut Yılmaz ***, Arda Akturan **, Yiğit Sapan ***, Yiğit Umut **, Alperen Yılmaz **

GOLLER: Yolaman Ballyyev (3)(Kazım Karabekir OO), Yiğit Sapan (2), Erkut Yıldız (1)(Özel Kocaeli Bilnet OO)

PENALTI ATANLAR: Hamza Demir, Fatih Talha Doğan,Alihan Akçay(Kazım Karabekir OO), Erkut Yıldız (Özel Kocaeli Bilnet OO)

PENALITI KAÇIRAN: Arda Akturan (Özel Kocaeli Bilnet OO)

MAÇ SONUCU: 6-4 Kazım Karabekir OO

HACI BEKTAŞ VELİ ORTAOKULU: 5 TÜRK PİRELLİ ORTAOKULU: 2

SALON: Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Ahmet Kahraman Akman ***, Öner Sarıkaya ***

HACI BEKTAŞ VELİ ORTAOKULU: Miraç Savaş ***, Rafet Erbatu ***, Burak Güner ***, Alper Gökçe ***, Ersan Okumuş ***, Hamza Koruç ***, Onur Türkyılmaz ***, Melih Birbay ***, Ceyhun Kızıl ***, Tunahan Ateş ***

TÜRK PİRELLİ ORTAOKULU: Erdem Ziyanoğlu ***, Celal Kaan Yılmaz **, Mehmetcan Fazlıoğlu **, Arda Bayraklı ***, Yusuf Samet Sadıkoğlu ***, Huzeyfe Bayram **, Metehan Sarı **, Ebubekir Ulaş **, Yusuf Maral **, Hüseyin Berkay ***, Hüseyin Yılmaz **

GOLLER: Alper Gökçe (2), Ersan Okumuş (2), Burak Güner (1)(Hacı Bektaş Veli OO),Hüseyin Berkay (1), Yusuf Samet Sadıkoğlu (1)(Türk Pirelli OO)

GÜNÜN PROGRAMI (PERŞEMBE)

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI:

10.00 ÖZEL KOCAELİ BİLNET OO-TÜRK PİRELLİ OO.

FİNAL MAÇI:

10.45 KAZIM KARABEKİR OO-HACI BEKTAŞ VELİ OO.