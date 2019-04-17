Kocaeli Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü iken emekli olan ve sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Protokol Sorumlusu olarak görev yapan Yüksel Özdemir Büyükşehir'deki görevinden ayrıldı. Özdemir, yeni Başkan Tahir Büyükakın'a görevinde başarılar diledi. Özdemir, birkaç yıl önce kurduğu Kocaeli Camiler ve Kur'an Kursları Dernekler Federasyonu çatısı altında çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
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Yüksel Özdemir de bıraktı
Kocaeli Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü iken emekli olan ve sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Protokol Sorumlusu olarak görev yapan Yüksel Özdemir görevinden ayrıldı.
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Yorumlar
(3 )
Oktay - devletin 15 sene havadan parasini yiyen ve yedirenler bunun hesabini nasil verecek.
İzmitli - Galiba Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde iyi şeyler olaca.Görüntü öyle gibi...En azından Belediyeye ve dolayısıyla halkımıza kambur olmuş bu insanlardan kurtuluyor Kurum...Bu adamın ne işi varmiş Büyükşehir Belediyesinde?..Neymiş efendim,geçmişte Başkanla Hukukları varmış.
Izmitli - isime bak arkadaş kocaeli camiler federasyonu herkes kendine koltuk için birşey uyduruyor devletin diyanetini kapatalım o zaman
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