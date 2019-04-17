Yüksel Özdemir de bıraktı

İzmitli - Galiba Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde iyi şeyler olaca.Görüntü öyle gibi...En azından Belediyeye ve dolayısıyla halkımıza kambur olmuş bu insanlardan kurtuluyor Kurum...Bu adamın ne işi varmiş Büyükşehir Belediyesinde?..Neymiş efendim,geçmişte Başkanla Hukukları varmış.