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İzmit Rotary’den Derince’ye kütüphane

İzmit Rotary Kulübü, eski başkanlarından merhum Cengiz Oray adına, Derince Fatih İlkokulu’na bir kütüphane yaptırdı. Kütüphanenin açılışı, geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle yapıldı.

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İzmit Rotary Kulübü, büyük bir vefa örneği göstererek, yaklaşık iki yıl önce hayatını kaybeden eski başkanlarından ve merhum kıdemli üyeleri arasında yer alan Cengiz Oray’ın adını, Derince Fatih İlkokulu’nda geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan kütüphanede yaşatıyor. Bugüne kadar hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ile öne çıkan kulüp tarafından hazırlanan kütüphanenin açılışı oldukça görkemli oldu.

AÇILIŞ DÜZENLENDİ

Modern yapısı ile dikkat çeken ve herkes tarafından beğenilen kütüphanenin açılışına, Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, İzmit Rotary Kulübü Başkanı Raif Bolat ve kulüp üyeleri katıldı. Törende konuşan okul müdürü Cantürk Şanal kütüphanenin kurulması ve hizmete alınmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

ÖNCE ROTARYİ TANITTI

Daha sonra konuşan İzmit Rotary Kulübü Başkanı Raif Bolat da, Rotary’nin temel olarak bir yaşam felsefesi olduğunu dile getirdi. İzmit Rotary Kulübü olarak beş hizmet alanından birinin toplum hizmetleri olduğunu kaydeden Bolat, “İzmit Rotary Kulübü 13 Nisan 1970 tarihinde kurulmuş, 49 yıllık bir geçmişe sahiptir. Kurulduğu yıllardan beri toplum hizmetleri alanında önemli etkinlikler ve faaliyetler gerçekleştirerek toplumdan aldıklarını topluma vermeyi amaç edinmiştir” dedi.

“KÜTÜPHANE HAYIRLI OLSUN”

Merhum üyelerinden Cengiz Oray anısına kurdukları kütüphaneyi Fatih İlkokulu’na ve burada eğitim gören çocuklara armağan ettiklerini dile getiren Oray, “Bu kütüphanenin çocuklarımızın okuma-yazma ve temel eğitim alanında yararlı olmasını diler, onların kitap okuma ve bilgiye ulaşma alışkanlığı konusunda katkı sağlamasını ümit ederim” diye konuştu.

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CENGİZ ORAY’I DA ANDI

Konuşması sırasında anısına kütüphane açılan Cengiz Oray’ı da anan Bolat, şöyle konuştu: “Mannesman Sümerbank’ta genel müdür yardımcılığı yapmış Rotary felsefesini özümsemiş başarılı bir rotaryendi. Kendisini bir kez daha saygı ve rahmet ile anıyorum. Bu kütüphane fikrinin oluşturulması ve hayata geçirilmesi aşamasında katkı sağlayan tüm dostlarıma, milli eğitim camiasına ve projenin her aşamasında güzel bir iş birliği yaptığımız Derince Fatih İlkokulu Müdürü Cantürk Şanal’a da teşekkür ederim.”

Bugün 12:01 TSİ - Eğitim

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