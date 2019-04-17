Su Elçileri, Kids Anaokulu’ndaydı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve TRT Genel Müdürlüğünün, çevre ve su kaynaklarının korunması konusunda toplumda farkındalığı arttırmak amacıyla başlattığı ortak projesi Kids Anaokulu’nda hayat buldu. Proje koordinatörlüğünü yapan Özgür Aydıncak ile TRT Çocuk kanalında yayınlanan Su Elçileri adlı çizgi filmin karakterlerinden Mandalina okulu ziyarete gelirken çocuklara suyu tasarruflu ve kirletmeden kullanmayı amaçlayan bilgiler verildi.

KEYİFLİ ZAMAN

Kids Anaokulu Sevgi Çocukları Sınıfı Öğretmenleri Bihter Deniz ve Banu Ertosun, Sevgi Melekleri Sınıfı Öğretmenleri Nuran Uğur ve Hatice Elif Zor etkinlikte ev sahipliği yaparken çocuklar Mandalina karakteri ile keyifli bir zaman dilimi geçirdi. Projenin AB tarafından en iyi proje seçildiği, öte yandan Güney Kore ve Japonya ile de Su Elçileri Köprüsü kurulduğu belirtildi.

İLK ZİYARET

Okul Müdürü Fikret Bilgin Kaya yaptığı açıklamada bu önemli projenin İzmit’te ilk olarak Bilgi Köprüsü Kids Anaokulunda uygulanmasından mutluluk duyduklarını ifade etti. Su Elçileri Köprüsü sayesinde çocuklara çok önemli mesajlar verildiğini belirtti. Sevgi Melekleri Sınıfından Mehmet Talha Işıklı’nın babası Mustafa Işıklı etkinlikte yer alırken Gülay Karadavut Kaplan, Veysel Yazıcı da yine konuklar arasındaydı.