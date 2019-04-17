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Sınıf Atık’ın ‘büyük’ destekçileri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın tüm Türkiye’de startını verdiği “Sıfır Atık” projesi kapsamında pilot ilçe seçilen Körfez’de verilen eğitimler, başarıyı da getirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın tüm Türkiye’de startını verdiği “Sıfır Atık” projesi kapsamında pilot ilçe seçilen Körfez’de verilen eğitimler, başarıyı da getirdi. Körfez Belediyesi tarafından okullarda gerçekleştirilen eğitimlere katılan minikler, projenin elçisi oldu, ailelerini de teşvik etti. Bunun en güzel örneklerinden biri de Yeniyalı Fahri Korutürk İlkokulu’nda yaşandı

EĞİTİMLER SÜRECEK

Öğrenciler getirdikleri atıkları okul yönetimine teslim etti, geri dönüşüme aktarıldı. Okul Müdürü Adnan Deniz de öğrencilere ve velilerine bez çanta hediye etti. Projeye destek için kucağında minik bebeği destek için gelen anne ise büyük takdir topladı. Körfez Belediyesi yetkilileri, ilçe genelindeki ilk, orta ve liselerde eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

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