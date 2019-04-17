Deniz Yıldızları belge aldı

ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) tarafından hayata geçirilen ve gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunarak, lider bireyler yetiştirmeyi hedefleyen ‘Deniz Yıldızı’ projesinde, eğitimleri başarı ile tamamlayan gençlere katılım belgeleri yemekli organizasyonda verildi. KYÖD’de düzenlenen yemeğe, eğitimlere katılan Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra proje koordinatörü Sıdıka Cebeci, ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez ve ÇYDD Kocaeli yönetim kurulu üyeleri katıldı.



PROJE BEĞENİLDİ

Yemekte öğrencilerin yanı sıra proje koordinatörü Sıdıka Cebeciye de katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi. Etkinlik hakkında düşüncelerini dile getiren öğrencilerin, projeyi beğendikleri ve katılmaktan dolayı mutlu oldukları fakat projenin bitmiş olması nedeniyle de üzüntü duydukları öğrenildi. Yemekte ÇYDD Şube Başkanı Meral Dönmez de, projede emeği geçenlere teşekkür etti.