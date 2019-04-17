Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 13. Uluslararası Robot Yarışması’nda derece ile dönme başarısı gösterdi. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 6600 robotun katıldığı ve okul olarak 7 kategoride yarıştığı Yapay Zekâ konulu 13. Uluslararası MEB Robot Yarışması’ndan farklı kategorilerde ikincilik ve üçüncülük elde ederek döndü. Okul tarafından yapılan açıklamada, “Başta Robot Kulübümüzde görev alan öğrenci ve öğretmenlerimiz başta olmak tüm okul personelimize yarışma öncesi ve sonrası gösterdikleri destek için teşekkür ederiz” denildi.
Bugün 12:05 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:07 TSİ
Atatürk MTAL derece ile döndü
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 13. Uluslararası Robot Yarışması’nda derece ile dönme başarısı gösterdi.
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Bugün 12:05 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz