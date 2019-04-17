Atatürk MTAL derece ile döndü

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 13. Uluslararası Robot Yarışması’nda derece ile dönme başarısı gösterdi. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 6600 robotun katıldığı ve okul olarak 7 kategoride yarıştığı Yapay Zekâ konulu 13. Uluslararası MEB Robot Yarışması’ndan farklı kategorilerde ikincilik ve üçüncülük elde ederek döndü. Okul tarafından yapılan açıklamada, “Başta Robot Kulübümüzde görev alan öğrenci ve öğretmenlerimiz başta olmak tüm okul personelimize yarışma öncesi ve sonrası gösterdikleri destek için teşekkür ederiz” denildi.