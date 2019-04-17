Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:05 TSİ- Spor G: Bugün 12:07 TSİ

Atatürk MTAL derece ile döndü

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 13. Uluslararası Robot Yarışması’nda derece ile dönme başarısı gösterdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 13. Uluslararası Robot Yarışması’nda derece ile dönme başarısı gösterdi. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 6600 robotun katıldığı ve okul olarak 7 kategoride yarıştığı Yapay Zekâ konulu 13. Uluslararası MEB Robot Yarışması’ndan farklı kategorilerde ikincilik ve üçüncülük elde ederek döndü. Okul tarafından yapılan açıklamada, “Başta Robot Kulübümüzde görev alan öğrenci ve öğretmenlerimiz başta olmak tüm okul personelimize yarışma öncesi ve sonrası gösterdikleri destek için teşekkür ederiz” denildi.

Bugün 12:05 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Kocaelispor, kardeşin Gölcük’ü de düşün!.. mask
Kocaelispor, kardeşin Gölcük’ü de düşün!..
Dilovası’nın stat derdi çok ACİL! mask
Dilovası’nın stat derdi çok ACİL!
D. Kale ligden ihraç edildi mask
D. Kale ligden ihraç edildi
Bu şov kaçmaz!.. mask
Bu şov kaçmaz!..
Efsanenin evlatları Kavaklıspor’da!.. mask
Efsanenin evlatları Kavaklıspor’da!..
Atatürk MTAL derece ile döndü mask
Atatürk MTAL derece ile döndü
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu mask
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu
Nevzat Doğan, işbaşı yaptı mask
Nevzat Doğan, işbaşı yaptı
Nevzat Doğan fotoğrafı da aldı gitti mask
Nevzat Doğan fotoğrafı da aldı gitti
Kocaeli'de 159 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 159 firma eleman arıyor
Nevzat Doğan: İzmit tarihi bir gün yaşıyor mask
Nevzat Doğan: İzmit tarihi bir gün yaşıyor
Hürriyet, İzmitlilere çağrıda bulundu mask
Hürriyet, İzmitlilere çağrıda bulundu

GALERİ

Betonarme binaların arasında tarihi güzellik mask
Betonarme binaların arasında tarihi güzellik
Teröristin yakalanma anı anbean kamerada! mask
Teröristin yakalanma anı anbean kamerada!
Büyükşehir ilk meclisini yaptı mask
Büyükşehir ilk meclisini yaptı
Dava nedeniyle gemilerini terk edemeyen mürettebata gıda yardımı mask
Dava nedeniyle gemilerini terk edemeyen mürettebata gıda yardımı
Kocaeli’de Polis teşkilatının 174. yıldönümünde polis aileleri unutulmadı mask
Kocaeli’de Polis teşkilatının 174. yıldönümünde polis aileleri unutulmadı
2020 yılında açılacak Kuzey Marmara Otoyolunda çalışmalar sürüyor mask
2020 yılında açılacak Kuzey Marmara Otoyolunda çalışmalar sürüyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL