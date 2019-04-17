Karamürsel’de vefa konseri

Karamürsel İleri Musiki Derneği, Adil Ödenoğlu anısına Türk Halk Müziği konseri verdi. Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, AKP Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, Karamürsel belediyesi meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

ÖDENOĞULU’NU ANLATTI

Karamürsel İleri Musiki Derneği kurucularından Adil Ödenoğlu anısına düzenlenen konser etkinliğinde konuşan Dernek Başkanı Sıpkat Kale, 1987 yılında kurulan derneğin kurucularından Adil Ödenoğlu’nun 1993-1994 döneminde derneğin Türk Sanat Müziği hocalığının da yaptığını hatırlattı. Modern yaşamıyla herkese örnek olan Ödenoğlu’nun 9 yıl önce yaşamını yitirdiğini belirten Kale, “Ona çok şey borçluyuz ve özlüyoruz. Onu rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi. Konuşmaların ardından derneğin en küçük üyesi 12 yaşındaki Ecrin Saraçoğlu’nun söylediği ‘değmen benim gamlı yaslı gönlüme’ türküsü konuklar tarafından alkış aldı.