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Sanatçılar kartlarını aldı

Gösterdikleri performanslar neticesinde ‘Sanatçı Tanıtma Kartı’ almaya hak kazanan isimler, İl Kültür ve Turizm Müdür V. Ercan Yamen’i ziyaret ederek sanatçı tanıtım kartlarını teslim aldı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras taşıyıcılarını Tespit ve Kayıt işlemleri kapsamında, ilimizde Somut Olmayan Kültürel Miras taşıyıcısı olmaya hak kazanan isimler, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen’i makamında ziyaret ederek hem kartlarını aldılar, hem de sohbet ettiler. Günün anısına minik bir sergide düzenlendiği belirtildi.

İŞTE O İSİMLER;

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen tarafından kartları verilen sanatçılar ile dalları ise şu şekilde; Geleneksel El sanatlarından Kırkyama (Deri) dalında Usta Öğretici Yasemin Akbulut, Türk Süsleme Sanatlarından Ebru dalında Neval Ölmez, Ebru dalında bir diğer isim Özlem Ergün kart almaya hak kazanan sanatçılar olarak sıralandı.

Bugün 12:06 TSİ - Yaşam

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