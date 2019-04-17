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BİKAR’dan, Köy Enstitüleri’ni anma

BİLKAR(Gebze Bilim Sanat ve Kültür Kooperatifi), Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 79’ncu yıl dönümünü nedeniyle fotoğraf sergisi ve söyleşi düzenledi.

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Gebze Bilim Sanat ve Kültür Kooperatifi, Köy Enstitüleri’nin 79’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Volkan Dündar Çok Amaçlı Salonu’nda Köy Enstitüleri’ne dair fotoğraf sergisinin açılmasının ardından Köy Enstitüleri mezunu öğretmen yazar şair Refet Özkan ve Eğitim-Sen MYK Üyesi Özgür Bozdoğan’ın katılımı ile, “Köy Enstitüleri’nden günümüze eğitim ve iktidar ilişkisi” konulu söyleşi düzenlendi. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren BİLKAR Başkanı Serdar Dikkatli, Köy Enstitüleri’nin önemine değinen bir konuşma yaptı.

‘İFTİRALAR ATILDI’  

Demokrat Parti iktidarının Köy Enstitüleri’nin kapatılması için olmadık iftiralar attığını söyleyen Refet Özkan, “Köy Enstitüleri’nin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en verimli uygulamasıdır.  ‘Köy Enstitülerini’nin ilk kuruluş yılları ile dönemin CHP’li yöneticileri arasında mantık farkı vardı. Fakat Demokrat Parti iktidarı da enstitülerin kapanması için olmadık iftiralar attı” dedi.

‘EĞİTİM BAĞIMSIZ OLAMADI’

Etkinliğin bir diğer konuşmacısı Eğitim-Sen MYK Üyesi Özgür Bozdoğan ise Köy Enstitüleri’nin faaliyetle olduğu dönemlerde Türk insanın yüzde 80’inin köylerde yaşadığını belirterek, “Enstitülerin faaliyette olduğu dönemlerde Türkiye nüfusunun yüzde 80’i köyler yaşıyordu. Enstitüleri kuranların en temel hedefi, köylünün eğitilmesi ve üretime katılmasını sağlamaktı. Tarihin hiçbir döneminde eğitim, siyasetten bağımsız olmadı. Eğitim gerçek ihtiyaçlar üzerine şekillenemedi” değerlendirmesinde bulundu.

Bugün 12:07 TSİ - Eğitim

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