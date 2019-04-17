Kartepe’de İş sağlığı eğitimi verildi

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimde belediye personeline Kartepe Belediyesi’nde Çevre Mühendisi/İş Güvenliği Uzmanı Gizem Duygu Coşan tarafından verilen eğitimde çalışma şartları içerisinde uymaları gereken kurallar anlatıldı.

“ÖNCELİK ÇALIŞANLARI KORUMAK’’

İş sağlığı ve güvenliği hakkında konuşan İŞ Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Gizem Duygu Coşan; “İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ise, çalışanları korumak, üretimin güvenliğini ve işletme güvenliğini sağlamaktır. İşverenler işyerlerinde insan sağlığı güvencesinin sağlanması için, gerekli her türlü önlemi almalıdır ve iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadır’’ dedi.