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İmamoğlu mazbatasını bugün alabilecek mi?

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin sayım işlemi sona eren Maltepe'de, birleştirme tutanakları hazırlanmaya başladı. Sonuçlar YSK'nın veri tabanına işlenecek ve YSK'nın kararı beklenecek. Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının verilmesi bekleniyor.

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31 Mart yerel seçimlerine ilişkin sayım işlemi sona eren Maltepe'de, birleştirme tutanakları hazırlanmaya başladı. Sonuçlar YSK'nın veri tabanına işlenecek ve YSK'nın kararı beklenecek. Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının verilmesi bekleniyor. Maltepe'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayımının dün gece 00:22 sularında tamamlanmasının ardından sayıma ilişkin birleştirme tutanakları hazırlanmaya başladı.

CHP, EKREM İMAMOĞLU'NUN KAZANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Maltepe ilçesindeki sayımın da tamamlanmasıyla, İstanbul'daki sandıkların sayımı bitmişti. CHP, "Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimini 13 bin 781 oy farkıyla kazanmış oldu" açıklamasını yapmıştı.

İMAMOĞLU'NA MAZBATA VERİLMESİ BEKLENİYOR

YSK, pazartesi günü Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırmıştı. Bu kararın ardından 1089 sandıkta başlayan oy sayımı sona erdi. Sayım işleminin sona ermesiyle birlikte ıslak imzalı oy tutanaklarının birleştirme süreci başladı. İlçe Seçim Kurulu olarak kullanılan Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde ıslak imzalı oy tutanakları birleştiriliyor. Kurullar da imzalarını atıyor. Sonuçların birazdan İl Seçim Kurulu'na teslim edilmesi bekleniyor. Sonuçlar YSK'nın veri tabanına işlenecek ve YSK'nın kararı beklenecek. Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının verilmesi bekleniyor.

309 BİN OYDA FARK 293 AZALDI

Maltepe'de kullanılan 309 bin oyun tamamı yeniden sayıldı. Günler süren yeniden sayımda AK Parti lehine fark 293 oy azaldı. İmamoğlu ile rakibi Yıldırım arasındaki oy farkı ise 13 bin 781 olarak şekillendi.

YSK'YA OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ

İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için dün YSK'ya başvuruda bulunan AK Parti, İstanbul İl Seçim Kurulu'na da, olağanüstü itiraz sonuçlanana kadar, Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmemesi için talep de bulunmuştu.

AK PARTİ MAZBATANIN VERİLMEMESİ TALEBİNDE BULUNMUŞTU

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul İl Seçim Kuruluna verdikleri dilekçe ile YSK'ye yapılan itirazlar sonuçlanana kadar İstanbul'da mazbata düzenlenmemesini talep ettiklerini söylemişti.

İşte Şenocak'ın açıklaması:

"İstanbul'da mazbatanın düzenlenmemesi noktasında İl Seçim Kurulundaki itirazımızı gerçekleştirdik. Kanunun bize vermiş olduğu hakkı kullanarak böyle bir talepte bulunduk. Şimdi, YSK'nin vereceği karara kadar, İstanbul'da mazbatanın düzenlenmemesini İl Seçim Kurulundan talep etmiş olduk."

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Yorumlar

(1)
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MİNE - nereye kadar oyalayacaksınız? say say sonuc degismiyor..milletin iradesine saygı gosterin..zaman kaybetmeden berbat edilen ekonomiyi duzeltilmesine yogunlasmanız lazım.

Yanıtla . 0Beğen 17 Nisan 13:13

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