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CHP İzmit İlçe, Hürriyet’i ziyaret etti

CHP İzmit İlçe Başkanı  Hakan Çakar ve yönetimi tarafından gerçekleştirilen ziyarette konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Herkesin başkanı olacağız. Kimseyi ötekileştirmeden hareket edeceğiz. Asıl işimiz şimdi başlıyor” dedi.

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CHP İzmit İlçe Başkanı  Hakan Çakar ve yönetimi tarafından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarette konuşan CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Güzel bir süreç geçirdik, mutluyuz. İzmitimize hayırlı olsun. İnsanlar şimdiden gülmeye başladı. İnşallah bundan sonra gülmeye ve güldürmeye devam edeceğiz. Hayırlı olsun” dedi.

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“EN GÜZEL BAŞARI İZMİT’İ GÜLDÜRMEK”

Çakar’ın ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Yoğun bir süreç geçirdik. Bizi mutlu eden şey müthiş bir uyumla çalışmamızdır. Uyum ve birliğimiz bize kazandırdı. Bütün örgütümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Müthiş bir gönüllü kadromuz da vardı. En güzel başarı İzmit’i gülümsetmek oldu. Birçok insan bizi gördüğünde mutlu olduk diyorlar. Ben de mutluyum, gururluyum” şeklinde konuştu.

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“KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEYECEĞİZ”

Hürriyet, “İlk baştan beri ilçe örgütüm gerçekten inandı. İlçe örgütüm beni hiç kırmadı.  Herkesin başkanı olacağız. Kimseyi ötekileştirmeden hareket edeceğiz. Örgütümüzde aynı anlayışla hareket edecektir. Her kesime hizmet etmek hepimizin şiarı olacak. Örgütümüze çok çok teşekkür ediyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Asıl işimiz şimdi başlıyor.  İyi niyetle, samimiyetle birçok şey mümkün ve bunu İnşallah başaracağız” diyerek sözlerini sonlandırdı. Selin BECER

Bugün 13:06 TSİ - Siyaset

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