Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:08 TSİ- Asayiş G: Bugün 14:56 TSİ

Eşinin öldüreceği korkusuyla 4 çocuğunu bırakıp, kaçtı

Gölcük'te cezaevinde olan eşinin ölümle tehdit ettiği öne sürülen T.K. (26), 4 çocuğunu evde bırakarak kaçtı. T. K.'nin komşusuna cep telefonundan, 'Kocam beni öldürecek, bu yüzden evden kaçıyorum, polisleri arayın çocuklarıma sahip çıksınlar' mesajı attığı, bunun üzerine de durumun polise bildirildiği öğrenildi.

mask
mask
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Gölcük Şirinköy Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde oturan 4 çocuk annesi T.K.'yi cezaevinde bulunan eşi M.K., iddialara göre dün gece telefonla arayarak 'Seni cezaevinden çıkınca öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Korkuya kapılan T.K., komşusuna cep telefonuyla mesaj yazarak 'Kocam beni öldürecek, bu yüzden evden kaçıyorum, polisleri arayın çocuklarıma sahip çıksınlar' diye mesaj atınca komşuları da hemen polise haber verdi. Olay yerine Gölcük Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Büro ekipleri sevk edildi. Evden komşuları nezaretinde alınan Yusuf K. (6), Yunus K. (4), R. K. (3) ve M.K. (4 aylık bebek) Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Çocuklar daha sonra Kocaeli'de bulunan bir çocuk yurduna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 13:08 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Evinde ölü bulundu! mask
Evinde ölü bulundu!
Yolcu servisi kavşakta iki otomobille çarpıştı: 8 yaralı mask
Yolcu servisi kavşakta iki otomobille çarpıştı: 8 yaralı
Okul servisinde cinsel istismar! Savcı beraat istedi mask
Okul servisinde cinsel istismar! Savcı beraat istedi
Tartıştığı arkadaşını bacağından vurdu mask
Tartıştığı arkadaşını bacağından vurdu
Yuvacık Menekşe Yaylasında kurtarma operasyonu! mask
Yuvacık Menekşe Yaylasında kurtarma operasyonu!
Halk otobüsünde hırsızlık! mask
Halk otobüsünde hırsızlık!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu mask
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu
Nevzat Doğan, işbaşı yaptı mask
Nevzat Doğan, işbaşı yaptı
Nevzat Doğan fotoğrafı da aldı gitti mask
Nevzat Doğan fotoğrafı da aldı gitti
Kocaeli'de 159 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 159 firma eleman arıyor
Nevzat Doğan: İzmit tarihi bir gün yaşıyor mask
Nevzat Doğan: İzmit tarihi bir gün yaşıyor
Hürriyet, İzmitlilere çağrıda bulundu mask
Hürriyet, İzmitlilere çağrıda bulundu

GALERİ

Betonarme binaların arasında tarihi güzellik mask
Betonarme binaların arasında tarihi güzellik
Teröristin yakalanma anı anbean kamerada! mask
Teröristin yakalanma anı anbean kamerada!
Büyükşehir ilk meclisini yaptı mask
Büyükşehir ilk meclisini yaptı
Dava nedeniyle gemilerini terk edemeyen mürettebata gıda yardımı mask
Dava nedeniyle gemilerini terk edemeyen mürettebata gıda yardımı
Kocaeli’de Polis teşkilatının 174. yıldönümünde polis aileleri unutulmadı mask
Kocaeli’de Polis teşkilatının 174. yıldönümünde polis aileleri unutulmadı
2020 yılında açılacak Kuzey Marmara Otoyolunda çalışmalar sürüyor mask
2020 yılında açılacak Kuzey Marmara Otoyolunda çalışmalar sürüyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL