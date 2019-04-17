Kocaeli’de aranan 8 kişi, polis uygulamasında yakalandı

Edinilen bilgilere göre, okul ve çevrelerinde alınacak tedbirler kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde gerçekleştirilen “Okul çevreleri , okul servis araçları ve genel trafik denetimi uygulaması” Kocaeli’de de gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü, TEM Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerinden toplam 144 ekipten 564 polisin katılımıyla yapılan huzur uygulamasında 2 bin 50 şahsın kimlik kontrolü yapıldı. İl genelinde bulunan ilkokul, lise ve üniversite düzeyindeki 153 okulun çevresi ve yakınında bulunan kafe, internet kafe, restoran ve benzeri iş yerlerinde yapılan kontrollerde kimlik kontrolü yapılan şahıslardan basit yaralama suçundan aranan 1 kişi ile yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 7 kişi yakalandı. Uygulama kapsamında kontrol edilen 448 okul servisinden 16’sına farklı sebeplerden dolayı toplam 6 bin 552 TL para cezası kesildi.