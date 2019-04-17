Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli İstanbul ve İzmir olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. TEM ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Mdürülüğü’ne getirilen şahıslardan 2’si işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Diğer iki şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 2 kişi adliyeye sevk edildi
Kocaeli merkezli 3 ilde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik düzenlene operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz