KTO’dan bir anlaşma daha

Körfez Ticaret Odası (KTO) üyelerine yeni imkanlar sağlanması amacıyla yaptığı iş birliği protokollerine bir yenisini daha ekledi. Oda yönetimi ile Easy Speak İngilizce Kursu arasında anlaşma imzalandı. Yapılan protokol ile KTO üyeleri ve birinci derece yakınları Easy Speak Dil Okulları faaliyetlerinden indirimli olarak yararlanabilecekleri kaydedildi.

1 YILLIK ANLAŞMA

KTO Genel Sekreteri Berat Nas ile Easy Speak Dil Okulları Operayon Müdürü Ferhat Özcubukçu ve şube müdürü Esra Yıldızyeli’nin katılımı törenle protokol imza altına alındı. Törende konuşan Easy Speak Dil Okullar Operasyon Müdürü Ferhat Özçubukçu, “Easy Speak Dil Okulları üyelerin işlem ve takiplerini yapmak için bir danışman atayacak ve protokol anlaşmamız 1 yıl süreyle geçerli olacak” dedi. Genel sekreter Berat Nas ise yapılan anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.