Havalar tavukçuları etkiledi

Havaların mevsim normallerinin altında seyretmezi tavukçuları olumsuz etkiledi. Bahar aylarının en büyük aktivitesi olan mangal sezonu havaların serin olması nedeniyle bir türlü başlamadı ve bu durum en çok tavukçuları etkiledi. Geçtiğimiz yıllara oranla en kötü bahar aylarını geçirdiklerini ifade eden tavukçular bir an önce havaların ısınmasını ve işlerinin açılmasını beklediklerini ifade ettiler.

HAVALAR ISININCA SATIŞLAR ARTAR

Gölcük’te AK Piliç Market adı ile ilçe halkına hizmet veren Yusuf Uludağ, tavuk piyasası hakkında açıklamalarda bulundu. Uludağ yaptığı açıklamada, “Bu sene tavuk fiyatlarında yükseliş yaşandı. Bir de üstüne havaların serin gitmesi bizim işlerimizi etkiledi. Ekonominin belirsizliği ve dövizin yüksek seviyede seyretmesinden dolayı şu anda işler beklentilerimizi karşılayamıyor. Geçtiğimiz sene bu aylarda havalar güzel olduğu için satışlarımız oldukça güzeldi. Havaların ısınması ile satışların artmasını bekliyoruz” dedi.