Gebze MÜSİAD’a rektörden ziyaret

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, MÜSİAD Gebze Şube Merkezi’ni ziyaret etti. GTÜ’nün misyonu gereği sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirten Rektör Aslan, “Üniversite-sanayi işbirlikleri bizim önceliklerimiz arasında. Bu kapsamda Gebze Teknik Üniversitesi olarak her türlü projeye destek vermeye hazırız” dedi.

“ÜLKENİN GELİŞİMİNE KATKI SUNACAĞIZ”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Beyaz, “Üniversite-sanayi iş birliği önemli bir temel taşı olarak önümüzde duruyor. Ülkemizin sürdürülebilir gelişmesi ve büyümesi için üniversite-sanayi iş birliğini daha da güçlendireceğiz. MÜSİAD olarak bizler de çalışmalarımızla başta bölgemiz olmak üzere ülkemizin gelişimine katkı sunma gayreti göstereceğiz” dedi.