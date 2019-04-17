Yabancıya konut satışında rekor

Yabancıların yılın ilk çeyreğinde satın aldığı 9 bin 618 adet konut, yabancıya satışta tarihin en iyi birinci çeyrek rakamı olarak kayıtlara geçti. Yeni yıla hızlı başlayan, şubat ve mart aylarında da bunu sürdüren yabancılara konut satışı, ilk üç ayda 9 bin 618 adede ulaştı. Geçen yılın ocak-mart döneminde 5 bin 298 adet konut yabancıya satıldı. Bu da yüzde 81.5’lik artışa işaret etti.

SATIŞLAR YÜKSELDİ

Yılın mart ayında yabancılara konut satışının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71.3 artış gösterdi ve bin 827'den 3 bin 129'a yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi ilk çeyrek ve mart ayı rakamları görüldü. Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği illerdeki ilk sıradaki yerini koruyor. Geçen yıl mart ayında İstanbul'dan 556 konut satın alan yabancılar, bu yılın mart ayında bin 520 konutun sahibi oldu.