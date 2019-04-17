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Enerjide acele kamulaştırma kararı

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü’ne ait bir enerji iletim hattının yapımı kapsamında belirlenen taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü’ne ait bir enerji iletim hattının yapımı kapsamında belirlenen taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TEİAŞ'a ait “154 kV Evrencik RES-Hamitabat (Vize) Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi” kapsamında söz konusu hattın güzergahına isabet eden taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

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