Büyükakın: Hizmet gereklidir, ama yetmez

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Turgut Mahallesi Muhtarı Mehmet Kurt ile azaları ve birlikte Kartepe Muhtarlar Derneği Hüseyin Türker ile yönetimleriyle ayrı ayrı bir araya geldi. Muhtarları bir ekip arkadaşı olarak gördüğünü ifade eden Başkan Büyükakın, “Güzel hizmetlere birlikte koşacağız” dedi.

“HİZMET YETERLİ DEĞİL”

Kocaeli’nin yaşayan herkesin mutlu olduğu, yaşamaktan gurur duyduğu bir şehir olması için çalışacaklarını anlatan Büyükakın, “Muhtarlarımızla özel projeler üretecek, yeni belediyecilik anlayışına birlikte geçiş yapacağız. Tarihten geleceğe kadar yüzlerce başlıkta halkımızın taleplerine cevap vereceğiz. Hizmet gereklidir, ama yeterli değildir. Asıl olan gönüllere girmektir. Bu yaklaşımı muhtarlarımızla birlikte sergileyeceğiz” diye konuştu.

“EN ÖNEMLİ GÜÇ MİLLETTİR”

Muhtarlarımızla yakın bir iş birliği içerisinde olacaklarını kaydeden Büyükakın, şöyle konuştu: “Ülkemizin ve kentimizin en önemli gücü milletimizdir. Vatandaşlarla tesis edilen gönül bağının eseri olan hizmet ve eser siyasetini bilgi, teknoloji ve katılımcılık ile güçlendireceğiz.” Büyükakın, ayrıca konuklarına ziyaretleri için teşekkür etti.