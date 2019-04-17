Gürel: Katırcıoğlu gerçeği araştırmamış

CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ana muhalefet partisi olarak Gölcük Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip edeceklerini dile getiren Gürel, Gölcük’te demokratik bir ortamda seçim sürecini geçirdiklerini, ilçe halkının teveccühü ile belediye başkanı seçilen Ali Yıldırım Sezer’e bir kez daha başarılar dilediklerini kaydetti.

“GÜZEL İŞİ DESTEKLERİZ”

Yeni başkan ve meclis üyelerinin Gölcük için hizmet üretmesini beklediklerini dile getiren Gürel, “CHP grubu olarak hizmet sürecinin destekleyicisi ve denetleyicisi olacağız. Başkandan başlayarak bütün meclis üyelerini de kapsayan siyasi bir kimlik olarak ortaya çıkacağına inancımız tamdır. Modern ve çağdaş bir Gölcük ortaya çıkarmak için yapılacak her olumlu işe destek olacağız” dedi.

KATIRCIOĞLU’NA TEPKİ

İzmit’teki belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in mazbatasını alarak göreve başladığını dile getiren Gürel; şöyle konuştu: “Fatma hanım, 15 gün sonra da olsa mazbatasını aldı. AKP’liler bu konuda hep ayrıştırma yoluna gittiler. En sonunda milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu gerçeği araştırmadan başkanlık odasındaki Cumhurbaşkanının fotoğrafının kaldırılmasına tepki göstermesine anlam veremedik. O fotoğraf Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Adliyesi’ndeyken belediye personeli tarafından kaldırılmış. Böyle polemiklere hiç gerek yok.”