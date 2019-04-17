"O Ses" ile adını duyurmuştu! Avrupa turnesine çıkıyor

O Ses Türkiye elemelerini geçerek dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki genç şarkıcı Eda Yılan'a teklfler gelmeye devam ediyor. Görme engelli baba Ergün Yılan yaptığı açıklamada "Menajer Önder Savaş beni aradı. Altıncı aydan sonra Almaya'da gurbetçilere yönelik yapılacak olan şölenlerde kızım Eda'nın sahneye çıkması için teklifte bulundu. Bizde bu teklifi değerlendirmek istediğimizi söyledik ve anlaşma sağladık. Kızım, 1 ay boyunca sırasıyla, Almanya, Belçika, İngilttere, Hollanda'da konser verecek.

"AVRUPA'DA ÇOK İZLENİYOR"

Dilovası'na gelerek görme engelli baba Ergün Yılan ile konuşan Menajer Önder Savaş, "Eda Yılan'ın Avrupa'da çok kişi tarafından takip edildiğini gördük dolayısıyla biz de bu güzel sesi hayranlarıyla buluşturmak için sizle temasa geçmeye karar verdik. 23 Haziran ve 23 Temmuz tarihleri arasında Avrupa'da düzenlenecek olan konserlerde gurbetçilerle sizleri buluşturmak istedik." dedi.