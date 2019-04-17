Başkan Turan, ekibiyle buluştu

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, önceki gün kurumdaki personeli ile düzenlenen kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Namazgah Kültür Merkezi’nde gerçekleşen buluşmada personelini tek tek selamlayan Turan, ilçeye yapılacak hizmetlerin sağlanabilmesi için çalışanları ile birlikte istişarelerde bulunmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

“BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR”

Çalışanlarının taleplerini de dinleyen belediye başkanı Adnan Turan, “Önümüzdeki 5 yılı birlikte geçireceğiz. Bu sürede ilçemizi en güzel yerlere taşımanın gayreti içinde olacağız. Kandıra’mız coğrafya olarak geniş bir alana sahip. Tüm personelimiz uzmanlık alanları ne ise ona göre görev almalı ve çalışmalı. Birlikten kuvvet doğar” diye konuştu.